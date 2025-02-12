Baja presión o falta de agua este miércoles: qué barrios de Capital serán afectados

Habrá baja presión o falta de agua este miércoles en algunas zonas de Capital por trabajos de mantenimiento, según confirmó la empresa Aguas de Corrientes.

Este miércoles 12 de febrero se registrarán algunos inconvenientes de presión o falta de agua en algunos barrios de la ciudad entre las 20 y las 22.

"Realizaremos tareas de mantenimiento en el Centro de Distribución Aeropuerto", señaló Aguas de Corrientes.

El conflicto podría darse en los barrios Molina Punta, Jardín, Punta Taitalo y zona de influencia.

"Rogamos disculpar las molestias que pudiéramos ocasionar, para mayor información escribirnos al 3795077777", cierra el comunicado.