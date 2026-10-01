Corrientes: llega un camión con tres consultorios para controlar lunares gratis

La campaña Salvá Tu Piel, impulsada por La Roche-Posay, llegará a Corrientes con controles dermatológicos gratuitos para la detección temprana de lesiones en la piel. El camión de la campaña contará con tres consultorios móviles y estará en la Costanera Juan Pablo II,entre avenida 3 de Abril y Lavalle, el miércoles 7 y jueves 8 de octubre de 9 a 12,30 y de 16,30 a 20. Los controles estarán destinados a la revisión de lunares y se realizarán sin turno previo, por orden de llegada.

La iniciativa, que atraviesa su 14ª edición, busca promover la consulta con especialistas y los hábitos de fotoprotección. Se desarrolla en un contexto de preocupación por el aumento de los casos de cáncer de piel. Según los datos difundidos por la campaña, en Argentina se diagnostican cada año más de 1.600 nuevos casos de melanoma, la variante más agresiva de este tipo de cáncer.

Campaña para prevenir el cáncer de piel

Además de los controles presenciales, Salvá Tu Piel apunta a reforzar la importancia de realizar una consulta dermatológica al menos una vez al año, prestar atención a los cambios en los lunares y mantener medidas de protección frente a la exposición solar.

La campaña también incluye charlas de fotoeducación en escuelas, empresas y puntos de venta, con contenidos orientados a incorporar hábitos de cuidado de la piel durante todo el año.

En esta edición, el recorrido contempla más de 40 localidades de distintas provincias y se extenderá hasta el 19 de enero de 2027. La organización prevé realizar más de 17.500 chequeos presenciales y alcanzar a más de 30 millones de personas mediante las acciones de prevención y concientización.

La médica dermatóloga Marilina Zabalo, integrante de la campaña, destacó la importancia de acercar este tipo de controles a distintas zonas del país y señaló que el cáncer de piel puede prevenirse y tratarse cuando se detecta de manera temprana.

La propuesta cuenta con el apoyo de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), Lalcec y Fuca.