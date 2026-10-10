Trabajan en 7.000 metros de un canal clave para mejorar el drenaje en Corrientes

Los trabajos de limpieza y mantenimiento del canal Decavial, ubicado en el barrio Jardín de Corrientes, se reforzaron por segunda vez con intervenciones sobre sus 7.000 metros lineales. Las tareas buscan mejorar el escurrimiento del agua hacia el canal 5.

Municipalidad de Corrientes

Las tareas incluyen limpieza, profundización y acondicionamiento del canal que desemboca en el canal 5. También rectificaron los caminos de acceso para facilitar las intervenciones ante posibles obstrucciones. Se trata de un tramo que cumple un papel en el desagüe de la zona.

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Además, se realizaron trabajos de rectificación de los caminos de acceso al canal. Según informaron, estas mejoras permitirán facilitar el ingreso de los equipos de trabajo ante posibles obstrucciones.

Las tareas en el canal Decavial se complementan con la limpieza diaria de sumideros y desagües en distintos puntos de la ciudad, como parte de las acciones destinadas a mantener la infraestructura pluvial.