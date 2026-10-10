Fin de semana largo en Corrientes: ferias, deportes y espectáculos

La Municipalidad de Corrientes presentó la agenda de actividades para este fin de semana largo, con propuestas para disfrutar al aire libre, hacer deporte y recorrer distintos espacios de la ciudad. La programación se desarrollará en plazas, parques, clubes y la Costanera, y estará sujeta a las condiciones climáticas.

Deportes, ferias y recorridos turísticos

La jornada del sábado comenzará a las 8 con la maratón solidaria “La Cuenca corre por la Paz”, organizada por la Universidad de la Cuenca del Plata, en avenida Juan Pablo II y Lavalle.

Desde las 10 se disputará el Torneo Regional NEA Master Hockey Irupe 2026, en el Taragüí Rugby Club y la Asociación Correntina de Hockey. En el mismo horario abrirá la Feria de Artesanos, en la Costanera Juan Pablo II y Necochea, de 10 a 21.

La agenda deportiva continuará con una jornada de kickboxing en el Club Pingüinos, desde las 13, y Noche de Titanes 4, con exhibiciones y peleas amateurs de boxeo, a partir de las 16 en el Club Deportivo Juventus.

Desde las 17 habrá zumba y ritmos en la plaza Capitán Giachino, actividades recreativas en el barrio Quintana, fútbol tenis y tejo en el parque Camba Cuá, una jornada de spinning en Terrazas del Paraná y la sexta fecha del certamen Interbarrios “Jacinto Mamuh”, en Punta Mitre.

A las 18 se realizará el recorrido turístico “Parque Mitre, entre el ayer y hoy”, con punto de encuentro en el acceso principal del parque. La actividad requiere inscripción previa a través de bit.ly/DESCUBRIPARQUEMITRE

Desfile de motos y Peña de la Ciudad

El domingo continuará el Torneo Regional NEA Master Hockey Irupe 2026 y la Feria de Artesanos, de 10 a 21, en la Costanera.

A las 11 se realizará el desfile de motos “Bodes Do Asfalto”, en el marco del noveno Encuentro Internacional EBAI 26. La rodada partirá de la rotonda Virgen de Itatí y recorrerá las avenidas Independencia, Ferré y 3 de Abril, además de las costaneras General San Martín y Juan Pablo II, hasta la rotonda Poncho Verde.

Desde las 17 habrá actividades deportivas y recreativas en el barrio Quintana y propuestas de fútbol tenis y tejo en el parque Camba Cuá.

A esa misma hora comenzará una nueva edición de la Peña de la Ciudad, en la plaza La Tradición del barrio San Gerónimo. Participarán Anike Nderesaray, Esencia Corrientes, Siquiendo la Huella, Raíz Chamamecera, Agrupación Los Mitaí, Sabor Chamamecero, Lautaro Prieto y su Conjunto y Los Nuevos Pícaros del Chamamé.

Continúa el torneo de hockey

El lunes feriado seguirá el Torneo Regional NEA Master Hockey Irupe 2026, desde las 10, en el Taragüí Rugby Club, sobre la ruta 12 a la altura del kilómetro 1.037, y en la Asociación Correntina de Hockey, en el acceso al Perichón.

Quienes quieran seguir las propuestas desde sus casas podrán ver las transmisiones del certamen “Jacinto Mamuh” y la Peña de la Ciudad a través de Facebook y del canal de YouTube de la Municipalidad de Corrientes.