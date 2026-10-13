Por la crecida en el río Paraná, cerraron otra playa de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes informó este martes que se cerró el acceso al público a las playas Islas Malvinas II debido a la creciente en el caudal del río Paraná.

Esta medida busca resguardar la seguridad de la comunidad en la mencionada playa, donde además se desplegará la Guardia Urbana para informar y vigilar la zona.

Dos playas con acceso prohibido

El cierre de Islas Malvinas II se suma a la medida tomada durante el viernes 9 de octubre sobre otra playa correntina.

Tras registrarse, durante la semana pasada, un caudal por encima de los 4,83 metros, el municipio de la ciudad cerró preventivamente el acceso a las playas Islas Malvinas.

Es por eso que las autoridades piden a la comunidad respetar las restricciones y evitar acercarse a las zonas afectadas por la crecida del río.