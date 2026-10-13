¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Anuncio oficial

Por la crecida en el río Paraná, cerraron otra playa de Corrientes

A través de sus redes sociales, el municipio de la ciudad Capital informó que la playa Islas Malvinas II se cerró para resguardar la seguridad de la comunidad.

Por El Litoral

Martes, 13 de octubre de 2026 a las 11:19

La Municipalidad de Corrientes informó este martes que se cerró el acceso al público a las playas Islas Malvinas II debido a la creciente en el caudal del río Paraná.

Esta medida busca resguardar la seguridad de la comunidad en la mencionada playa, donde además se desplegará la Guardia Urbana para informar y vigilar la zona.

Dos playas con acceso prohibido

El cierre de Islas Malvinas II se suma a la medida tomada durante el viernes 9 de octubre sobre otra playa correntina.

Tras registrarse, durante la semana pasada, un caudal por encima de los 4,83 metros, el municipio de la ciudad cerró preventivamente el acceso a las playas Islas Malvinas.

Es por eso que las autoridades piden a la comunidad respetar las restricciones y evitar acercarse a las zonas afectadas por la crecida del río.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD