Maltrato animal: la Municipalidad rescató y brindó asistencia a cuatro perros en dos barrios de la ciudad

La Municipalidad de Corrientes concretó una doble intervención en el marco de las políticas de protección y bienestar animal, logrando la asistencia e incautación de cuatro perros que padecían situaciones de maltrato y abandono.

Los procedimientos se desarrollaron durante el fin de semana en los barrios Pirayuí y Sor María Assunta Pittaro, luego de denuncias anónimas canalizadas por los vecinos a través de la línea gratuita 147.

Los operativos estuvieron a cargo de la Dirección General de Promoción de Derechos y Bienestar Animal, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Ambientales, en articulación con la Policía de Corrientes y redes de rescatistas independientes.

Encadenados

En la primera intervención, realizada en el barrio Pirayuí, el tutor de los animales rechazó la asistencia ofrecida previamente por la comunidad, lo que motivó la radicación de la denuncia en la Comisaría 20°.

En el lugar, los efectivos y el equipo técnico constataron la presencia de dos canes -un macho y una hembra- en deplorable estado de salud, permaneciendo atados con cadenas a la intemperie.

Tras brindarles atención veterinaria inicial, uno de los perros fue entregado a la Fundación Animales Sin Fronteras y el segundo quedó al cuidado de una rescatista independiente para su rehabilitación.

Allanamiento y rescate

El segundo procedimiento tuvo lugar en el barrio Sor María Assunta Pittaro. Ante la falta de respuesta de los propietarios para revertir el estado de las mascotas, se promovieron las actuaciones judiciales correspondientes mediante la Comisaría 17°.

A partir de la orden de allanamiento, las autoridades lograron rescatar a dos caninos en severo estado de abandono y desnutrición. Ambos animales fueron puestos a resguardo de la Red de Rescatistas, entidad que asumió la responsabilidad de su recuperación médica con el fin de insertarlos posteriormente en el sistema de adopción responsable.

Compromiso municipal

Al respecto, la subsecretaria de Políticas Ambientales del Municipio, Mercedes Mestres, resaltó que “una vez más, desde la gestión municipal del intendente Claudio Polich, demostramos nuestro compromiso con el bienestar de los animales”.

Además, “agradecemos especialmente a quienes se animan a hacer las denuncias para que lleguemos a estos casos y a las fundaciones rescatistas, con quienes trabajamos de manera articulada para promover la tenencia responsable de las mascotas en nuestra ciudad”, señaló.

CANALES DE DENUNCIA ANÓNIMA

Desde la Municipalidad recordaron a la ciudadanía que ante presuntos hechos de maltrato o crueldad animal se encuentra habilitado el protocolo de recepción de denuncias anónimas mediante la línea gratuita 147, la aplicación móvil comunal o el asistente virtual MuniBot.