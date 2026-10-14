El CCU tiene todo preparado para el cierre anual de sus actividades en los barrios

El Centro Cultural Universitario (CCU) de la Unne organizará el sábado 24 la última edición anual del Festival Barrial Cultural en el Centro Estación Cultural del barrio Ongay.

La jornada libre y gratuita contará con feria de emprendedores, propuestas artísticas, radio abierta y talleres abiertos a la comunidad.

Trayectoria territorial y articulación institucional

El proyecto consolida el vínculo entre la alta casa de estudios y los barrios de la capital correntina.

Desde 2024, el CCU impulsa el programa "CCU con infancias", dictando talleres artísticos en los Centros de Promoción de Derechos (CPD) dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.

El Centro Estación Cultural (CEC), emplazado en el barrio Ongay desde hace 12 años, representa un espacio articulado entre el Instituto de Cultura de la Provincia, el Sedronar y la Universidad Nacional del Nordeste.

Con el objetivo de integrar a los vecinos a las propuestas académicas y culturales, se instituyó este ciclo mensual de festivales barriales.

Actividades y propuestas para toda la familia

La jornada de cierre repetirá el éxito de las ediciones anteriores desarrolladas a lo largo del año.

Participarán más de 15 productores y artesanos del barrio, junto a la presencia de la Escuela Fe y Alegría con servicios gratuitos de peluquería y estilismo de uñas.

Habrá música en vivo, espacios de lectura, dibujo y expresión corporal, además de clases abiertas de danza y música a cargo de los profesores Antonella Albertosi, Juan Manuel Tannuri y Nicolás Arena.

Se montará una radio abierta coordinada por Miguel Di Spalatro junto a los alumnos del Taller de Narrativas Sonoras dictado en el CCU.