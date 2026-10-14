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Día de la Madre en Corrientes: horarios especiales y misas en los cementerios

En el marco de la celebración, el municipio dispuso acciones específicas, así como un operativo de seguridad en los accesos a los camposantos.

Por El Litoral

Miércoles, 14 de octubre de 2026 a las 11:39

Con motivo de conmemorarse el Día de la Madre este 18 de octubre, la Municipalidad de Corrientes informó sobre el funcionamiento de los cementerios San Juan Bautista y San Isidro Labrador durante el próximo fin de semana.

Además, se oficiarán misas conmemorativas y se desplegará un operativo especial de tránsito y seguridad en los accesos.

Horarios y misas en los camposantos

Las puertas de los cementerios permanecerán abiertas para recibir a los vecinos que deseen visitar a sus seres queridos.

Durante el sábado y domingo, los predios funcionarán de forma continuada desde las 7 hasta las 19.

El domingo a las 9 se celebrará una misa especial en la capilla del cementerio San Isidro Labrador de Laguna Brava, mientras que a las 11 tendrá lugar la ceremonia en memoria de las madres difuntas en el San Juan Bautista.

La coordinación general está a cargo de la Dirección General de Defunciones, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda.

Operativo vial y seguridad en las zonas

Para garantizar una circulación fluida y resguardar a los concurrentes, se montará un despliegue logístico especial.

Agentes de la Dirección General de Tránsito y de la Guardia Urbana, pertenecientes a la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, realizarán cortes y ordenamiento en las inmediaciones de ambos cementerios de 7 a 19.

El esquema preventivo se complementará con la colaboración activa de personal policial de la Comisaría II para custodiar la seguridad ciudadana en las zonas de mayor afluencia.

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