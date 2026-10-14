Día de la Madre en Corrientes: horarios especiales y misas en los cementerios

Con motivo de conmemorarse el Día de la Madre este 18 de octubre, la Municipalidad de Corrientes informó sobre el funcionamiento de los cementerios San Juan Bautista y San Isidro Labrador durante el próximo fin de semana.

Además, se oficiarán misas conmemorativas y se desplegará un operativo especial de tránsito y seguridad en los accesos.

Horarios y misas en los camposantos

Las puertas de los cementerios permanecerán abiertas para recibir a los vecinos que deseen visitar a sus seres queridos.

Durante el sábado y domingo, los predios funcionarán de forma continuada desde las 7 hasta las 19.

El domingo a las 9 se celebrará una misa especial en la capilla del cementerio San Isidro Labrador de Laguna Brava, mientras que a las 11 tendrá lugar la ceremonia en memoria de las madres difuntas en el San Juan Bautista.

La coordinación general está a cargo de la Dirección General de Defunciones, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda.

Operativo vial y seguridad en las zonas

Para garantizar una circulación fluida y resguardar a los concurrentes, se montará un despliegue logístico especial.

Agentes de la Dirección General de Tránsito y de la Guardia Urbana, pertenecientes a la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, realizarán cortes y ordenamiento en las inmediaciones de ambos cementerios de 7 a 19.

El esquema preventivo se complementará con la colaboración activa de personal policial de la Comisaría II para custodiar la seguridad ciudadana en las zonas de mayor afluencia.