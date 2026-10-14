Construyen un nuevo desagüe en avenida Frondizi para mejorar el drenaje en Corrientes

Comenzaron los trabajos contemplan la instalación de un nuevo entubado en la intersección de avenida Frondizi y Zibelman. La obra busca ampliar la capacidad del sistema hídrico y favorecer el escurrimiento del agua hacia los canales em la ciudad de Corrientes.

Las obras se llevan adelante por la Municipalidad de Corrientes, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema de desagües y optimizar el drenaje del agua en la zona.

Municipalidad de Corrientes

La intervención apunta a ampliar la capacidad de caudal del sistema hídrico, lo que permitirá favorecer el escurrimiento del agua hacia los canales y contribuir al funcionamiento de la infraestructura pluvial.

Las tareas forman parte de las acciones destinadas a mejorar el drenaje urbano. La capacidad de los desagües y el mantenimiento de los conductos son factores importantes para facilitar la circulación del agua, especialmente durante los períodos de lluvias intensas.

Municipalidad de Corrientes

Además, se recordó la importancia de la colaboración de los vecinos para evitar obstrucciones: se solicita no arrojar residuos fuera de los horarios ni de los lugares habilitados para su disposición, ya que pueden terminar en los desagües y provocar taponamientos.