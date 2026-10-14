Prevención: jornadas de vacunación para todos los trabajadores municipales

La Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Salud y en conjunto con la Provincia, llevó adelante este martes la primera jornada de vacunación para todos los empleados municipales. La actividad busca acercar la posibilidad de que cada agente pueda completar su calendario de vacunación.







Por la mañana y por la tarde, se realizaron inmunizaciones en las instalaciones del Palacio Municipal. En los próximos días, se llevará el operativo a cada una de las secretarías y dependencias municipales.







Se trata de una iniciativa de la gestión del intendente Claudio Polich que apunta a que cada agente se encuentre protegido y a fortalecer la prevención de enfermedades e infecciones. La actividad toma relevancia ante las contingencias climáticas que pueden darse a raíz del fenómeno de El Niño en la región, ante la posible crecida de los ríos y precipitaciones intensas.





Gracias a un trabajo articulado con el Gobierno provincial, este dispositivo cuenta con dosis de todas las vacunas comprendidas en el Calendario Nacional, incluyendo vacunas contra la Hepatitis, la Doble Adulto, contra COVID y Gripe y también la vacuna contra el dengue y la fiebre amarilla. De esta forma, los trabajadores pueden completar o iniciar los esquemas que requieran.“Es importante tener el calendario de vacunación al día ya que nuestros agentes se encuentran día a día en la calle y deben estar prevenidos de cualquier tipo de infección”, explicó el secretario de Salud municipal, Rafael Corona.El funcionario detalló además cómo continuarán las jornadas: durante esta semana se realizarán inmunizaciones en las secretarías de Desarrollo Humano, de Cultura y Educación, de Servicios Públicos y de Movilidad y Seguridad Ciudadana. Los días siguientes se mantiene una agenda abierta para regresar a las áreas donde se requiera y luego continuar con las secretarías restantes.Seguidamente, extendió la invitación a acercarse a los dispositivos a toda la planta municipal: “Los agentes municipales están más que invitados a la aplicación y actualización de su calendario de vacunas”.Por su parte, la directora de Atención Primaria de la Salud del Municipio, Sandra Martínez, remarcó que se trata de “completar agenda y colocar la vacuna del dengue en quienes lo desean”.Para culminar, destacó la articulación realizada con la Provincia y la importancia de estas acciones. “Estamos trabajando en conjunto para cubrir las necesidades que tiene el empleado municipal conforme a lo que se viene en referencia al fenómeno climatológico de El Niño y a lo que están expuestos los diferentes agentes municipales. Si nos cuidamos nosotros vamos a poder cuidar a nuestra comunidad”, concluyó Martínez.Desde el municipio consideran que el personal debe contar con todas las vacunas del calendario para prevenir enfermedades transmisibles, proteger su propia salud y evitar la propagación de infecciones a compañeros y a la comunidad durante el desarrollo de sus actividades laborales.Teniendo en cuenta las tareas que tienen a cargo, se trata de personal expuesto a diferentes infecciones. La inmunización está dirigida a todo el personal, priorizando aquellos grupos con mayor riesgo.