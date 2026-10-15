El programa Corrientes Cerca llegará al barrio Irupé con atención médica y trámites

El próximo sábado 17, el Gobierno de la Provincia desplegará el operativo "Corrientes Cerca" en la plaza Papa Francisco del barrio Irupé.

La iniciativa facilitará a los vecinos el acceso directo a consultas médicas, vacunación, trámites documentarios, asesoramiento previsional y servicios gratuitos de veterinaria y peluquería.

Servicios de salud y asistencia comunitaria

Las carteras sociales y sanitarias concentrarán las prestaciones esenciales para los vecinos. Se ofrecerán consultas médicas generales, vacunación y asesoramiento con profesionales de diversas especialidades de la salud.

Los equipos técnicos de los ministerios de Desarrollo Social y de Seguridad (a través del área de Prevención) brindarán contención y orientación a las familias.

Participarán activamente la Dirección de Emergencias Sanitarias y organismos de regulación y servicios públicos.

Trámites de organismos provinciales y servicios generales

Una amplia gama de dependencias estatales se instalará en el predio para agilizar gestiones sin necesidad de traslados.

Estarán presentes los stands del Registro Civil, el Instituto de Previsión Social (IPS / Gestión Previsional) y el Ioscor.

También, brindarán atención los equipos del Idecor, el Icaa y el Dipna.

Se sumarán servicios gratuitos de peluquería y atención integral para mascotas, además de controles de seguridad vial y ciudadana.