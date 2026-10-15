Arranca la segunda subasta de vehículos en desuso de la Municipalidad

La Municipalidad de Corrientes realizará este viernes la segunda subasta pública de vehículos y otros bienes de su patrimonio, desde las 9, en el Parque Industrial Santa Catalina. La actividad estará a cargo de martilleros públicos matriculados y dará continuidad a una modalidad de gestión que busca ordenar los recursos municipales y transformarlos en herramientas para mejorar los servicios a los vecinos.

Se trata de un mecanismo altamente transparente y que permite dar previsibilidad para la renovación del parque automotor de la Municipalidad.

El secretario de Hacienda, Jorge Suaid, destacó en este sentido la iniciativa, impulsada por decisión del intendente Claudio Polich. “Encontramos un método ágil, transparente y muy operativo para poner en subasta todos los bienes de propiedad de la Municipalidad”, señaló.

Asimismo, remarcó que la propuesta permite avanzar en “una optimización de gastos, de lugares y, sobre todo, nos permite el financiamiento para la compra de nuevos vehículos que son parte del parque automotor municipal”.

Suaid consideró que los resultados de la primera experiencia respaldan la continuidad de esta herramienta. En junio, la subasta permitió obtener recursos que se destinaron directamente a renovar el equipamiento de dos áreas operativas. “Con el producido de la primera subasta se adquirieron tractores para la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos”, recordó.

El lote está integrado por 26 motocicletas, entre ellas un cuatriciclo; seis vehículos -tres automotores y tres utilitarios-; dos tráileres para el transporte de equinos, uno con capacidad para un animal y otro para dos; un semirremolque y una máquina bloquera y adoquinera marca Rauzi. El 90% de los vehículos incluidos en esta segunda tanda se encuentra actualmente en funcionamiento.

El remate estará nuevamente a cargo de los martilleros públicos Sebastián Armando Vallejos (MP 11) y Joaquín Manuel Vallejos (MP 79). El día de la subasta deberá abonarse el 10% correspondiente.



