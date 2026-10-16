La Municipalidad de Corrientes remató 26 motos y seis vehículos en la segunda subasta pública del año

La Municipalidad de Corrientes concretó este viernes la segunda subasta pública de vehículos y bienes patrimoniales en el Parque Industrial Santa Catalina.

La actividad, impulsada por la gestión del intendente Claudio Polich, registró un elevado nivel de concurrencia y una constante puja entre los oferentes, logrando la adjudicación de la totalidad de los lotes presentados.

El secretario de Hacienda municipal, Jorge Suaid, destacó el desarrollo del remate como un mecanismo eficiente para la gestión de los recursos estatales: "Estamos muy satisfechos porque transcurrió todo con suma normalidad y con buena aceptación del público de los vehículos y los bienes en general que fueron objeto de esta segunda subasta".

En esa línea, el funcionario remarcó que el proceso busca desafectar materiales en desuso para capitalizar la administración comunal: "Es un procedimiento ágil, transparente y que nos permite planificar y poder equipar y renovar el parque automotor de la Municipalidad", sostuvo, confirmando además que se proyecta una tercera convocatoria antes de finalizar el presente año.

Detalle de los bienes adjudicados

El catálogo del remate estuvo conformado por 26 motocicletas —incluido un cuatriciclo—, seis automotores (tres automóviles particulares y tres utilitarios), dos tráileres adaptados para el transporte de equinos, un semirremolque y una máquina bloquera y adoquinera marca Rauzi.

El martillero público Joaquín Manuel Vallejos, quien lideró el procedimiento junto a Sebastián Armando Vallejos, valoró la respuesta de los asistentes y la dinámica de las ofertas: "Ya hicimos una subasta en el mes de junio pasado, donde se anduvo muy bien, y en esta segunda subasta también fue un éxito", indicó al precisar que la efectividad del evento rozó el 100 %.

En el aspecto administrativo, los adjudicatarios abonaron en el acto una seña del 10 % del valor de compra, sumado al 6 % correspondiente a los honorarios profesionales. Tras la entrega de los comprobantes, los compradores contarán con un plazo de hasta 15 días para retirar la documentación final en el Palacio Municipal y tramitar las transferencias dominiales.

Fondo específico para el parque automotor

La totalidad de lo recaudado en el predio de Santa Catalina ingresará a una cuenta especial destinada a la adquisición de nuevas unidades e insumos de trabajo para las cuadrillas de servicios urbanos.

El antecedente inmediato del esquema se remonta al 27 de junio pasado, cuando la Comuna reanudó este tipo de licitaciones públicas tras más de 25 años de interrupción. En aquella oportunidad se recaudaron aproximadamente 54 millones de pesos, recursos que permitieron la compra de dos tractores destinados a las áreas de Obras Públicas y Servicios Públicos.