Corrientes busca nuevas canciones y abre una oportunidad para autores y compositores

En las instalaciones de la Sala Adolfo Mors, la Municipalidad de Corrientes presentó oficialmente el Festival Nueva Canción, un certamen musical impulsado por la gestión del intendente Claudio Polich con el propósito de estimular la creación de obras inéditas, renovar las composiciones de raíz regional y dar visibilidad a creadores locales.

El acto de lanzamiento estuvo encabezado por el viceintendente Ariel Báez, la secretaria de Cultura y Educación, Kerén Anderson, y el subsecretario de Desarrollo y Producción Cultural, Federico Maceri, acompañados por referentes de la música regional, gestores y periodistas.

La iniciativa retoma un concurso con antecedentes surgidos hace cinco décadas, orientado a que las nuevas letras inspiradas en la identidad correntina y litoraleña se integren al patrimonio cultural de la provincia.

Un puente para autores y la evolución del cancionero

Durante la presentación, el viceintendente y músico chamamecero Ariel Báez destacó el alcance institucional del proyecto: "Estamos ante un momento histórico para la cultura de la ciudad de Corrientes".

Báez recordó que piezas fundamentales del repertorio festivo y popular "en algún momento fueron nueva canción", y remarcó la intención de construir "un puente y una herramienta fundamental para que esos compositores puedan llegar a la gente".

El funcionario enfatizó además la evolución temática de la lírica correntina, que se expandió desde el entorno estrictamente rural hacia vivencias urbanas, estudiantiles y paisajes cotidianos como la costanera capitalina.

En tanto, la secretaria Kerén Anderson señaló que el certamen ubica "en el centro de la escena a los autores y a los compositores de nuestra ciudad".

Definió al festival como un articulador de capacitaciones, producción técnica y herramientas de proyección para los artistas del medio.

Convocatoria, evaluación a ciegas y gala final

La inscripción está abierta para autores y compositores nacidos o radicados en la ciudad de Corrientes, con o sin trayectoria previa. Los interesados podrán presentar obras inéditas encuadradas dentro del género litoraleño.

Plazo de postulación: Las canciones se recibirán hasta el 10 de noviembre a través de la plataforma web oficial de la comuna ( ciudaddecorrientes.gov.ar/nuevacancion ).

Modalidad de juzgamiento: Para garantizar la imparcialidad en la preselección, el jurado especializado evaluará los temas mediante una escucha a ciegas, sin acceder a la identidad de los firmantes.

Gala de cierre: La final presencial se realizará el 29 de noviembre en la Casa del Bicentenario (con opción al aire libre en la Plaza de la Tradición / parque del Eucaliptal). Las obras finalistas podrán ser interpretadas por sus propios autores, por la Orquesta Folklórica Municipal "Herminio Giménez" o por artistas invitados.

Los ganadores recibirán premios destinados a la grabación profesional y producción audiovisual de sus obras. Asimismo, durante la semana previa a la gala se dictarán clínicas, talleres y capacitaciones gratuitas vinculadas a la industria de la música.