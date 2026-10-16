Corrientes cerró otra playa por la crecida del río Paraná: ya son tres los balnearios clausurados

La crecida del río Paraná obligó a cerrar otra playa en la ciudad de Corrientes y ya son tres los balnearios clausurados. Este jueves por la noche, la Municipalidad prohibió el acceso a Molina Punta, ya que el agua cubrió gran parte del predio en la zona norte de la capital provincial.

La medida busca prevenir accidentes y proteger a las personas mientras continúe el avance del río. El municipio dispuso que el sector se mantenga señalizado y cuente con agentes de la Guardia Urbana (GUM) para impedir el ingreso de bañistas. Según informaron, el lugar estará inhabilitado hasta que el caudal del agua disminuya.

Tres playas cerradas

Molina Punta se suma a las playas Islas Malvinas I y II, que también fueron cerradas por la crecida. Los balnearios fueron habilitados el 1 de octubre, para dar inicio a la temporada de verano 2026-2027, sin embargo, la situación extraordinaria como consecuencia del impacto del fenómeno "El Niño" hace imposible brindar la seguridad necesaria.

De acuerdo a los registros oficiales, en Corrientes capital el Paraná llegó a los 6,03 metros y continúa en ascenso. De todos modos, el nivel del agua todavía está por debajo de la altura de alerta (6,50 metros) y de evacuación (7 metros).