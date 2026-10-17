Crecida del Paraná: piden colaboración para asistir familias en un barrio capitalino

La crecida del río afecta a distintas zonas de Corrientes y golpea a espacios comunitarios que cumplen un rol fundamental para las familias. En este contexto, el merendero Pancita Llena del barrio Virgen de los Dolores, pidió ayuda para hacer frente a las consecuencias de la inundación. Solicitan donaciones de artículos de limpieza, repelentes, ropa, colchones y otros elementos de primera necesidad.

La iniciativa busca sumar la colaboración de la comunidad para responder a las necesidades que surgen ante el avance del agua. Cada aporte puede contribuir a mejorar las condiciones de las personas que atraviesan las consecuencias de la inundación.

Emilce, responsable del merendero Pancita Llena explicó a El Litoral: "Son alrededor de 10 familias, está refrescando ahora y esa gente está en el agua, algunos se fueron a las casas de sus parientes pero otros se quedan resistiendo. Necesitamos artículos de primera necesidad necesitamos colchones, frazadas, ropa, botas, artículos de limpieza"

Entre los artículos que necesitan se encuentran lavandina, repelentes, ropa de cama, sábanas, frazadas, ropa en buen estado, zapatillas, abrigos y colchones. También recibirán otros elementos que puedan ser útiles para quienes resultaron afectados por la crecida.

¿Cómo colaborar?

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al 379 400 7447, el número de contacto difundido por el merendero para coordinar las donaciones.

Desde el merendero remarcaron la importancia de la solidaridad en este momento y convocaron a quienes puedan aportar a sumarse a la iniciativa para ayudar a las familias afectadas por la crecida del río.