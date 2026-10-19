“Hay casas que están totalmente bajo agua”: la creciente golpea a los barrios ribereños

La Municipalidad de Corrientes acompaña a las familias afectadas por la creciente del río Paraná y mantiene activo un operativo preventivo ante la posibilidad de que las lluvias compliquen el drenaje de la ciudad. Según informó el secretario de Desarrollo Social municipal, Lucas Carballo, al cierre de la jornada del domingo había 103 familias autoevacuadas, unas 380 personas, en distintos sectores de la capital.

En diálogo con Hoja de Ruta, el funcionario explicó que el trabajo preventivo comenzó hace seis meses y que los equipos municipales y provinciales llevan alrededor de 20 días recorriendo las zonas ribereñas, acompañando a los vecinos y organizando los traslados.

La ciudad fue dividida en dos sectores para el seguimiento de la situación. En la zona sur, desde Bajo Galván o Bajo Caridi hasta la Tosquera, se contabilizaban 33 familias autoevacuadas, unas 100 personas. En la zona norte, desde el barrio Cichero o Puerto Italia hasta Punta Taitalo, había 70 familias, alrededor de 280 personas.

Entre los sectores más afectados, Carballo mencionó la Tosquera, Río Paraná y Santa Marta, en el sur; y los barrios Plácido Martínez, Itatí, Anahí y Punta Taitalo, en el norte.

Asistencia alimentaria, sanitaria y de seguridad

El funcionario explicó que muchas familias eligen autoevacuarse en viviendas de familiares, amigos o vecinos ubicadas en zonas más altas, pero intentan permanecer cerca de sus hogares para cuidar sus pertenencias.

Carballo advirtió que algunos vecinos denunciaron robos en viviendas afectadas por el agua. Por ese motivo, destacó la importancia del trabajo coordinado con la Policía, Prefectura Naval Argentina y las áreas de seguridad municipal.

Además, señaló que se habilitaron comedores para acompañar a las familias autoevacuadas en Punta Taitalo, Santa Marta, Río Paraná y Plácido Martínez. La asistencia se organiza junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

En paralelo, equipos de salud recorren las zonas afectadas para relevar las condiciones sanitarias y realizar las derivaciones que sean necesarias. También se prepara un plan de vacunación para mascotas en los sectores de Santa Marta y Río Paraná, donde el desplazamiento de los animales por la inundación puede generar dificultades adicionales.