Habilitaciones comerciales: el Municipio explicó el trámite a emprendedores de Corrientes

Emprendedores de Corrientes participaron de una charla sobre habilitaciones comerciales, donde conocieron el procedimiento y pudieron realizar consultas. La actividad fue organizada por la Municipalidad y el Concejo Deliberante junto a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Corrientes (Ajec).

Qué se explicó sobre las habilitaciones

Durante el encuentro, funcionarios municipales expusieron sobre los pasos necesarios para gestionar una habilitación comercial. También explicaron los avances y fundamentos de las medidas implementadas para facilitar los trámites.

La charla estuvo a cargo del secretario de Hacienda, Jorge Suaid; el subsecretario de Comercio, Valdemar Valtier; y los concejales Marcos Amarilla y Jorge Campos. Luego de las exposiciones, los participantes plantearon consultas sobre situaciones específicas vinculadas con sus actividades.

Suaid destacó que el municipio trabaja para simplificar el proceso de habilitación de comercios y emprendimientos. Además, el funcionario sostuvo que el objetivo es facilitar el cumplimiento de las ordenanzas vigentes y acercar las herramientas disponibles a los comerciantes.

“Venimos trabajando en que sea más amigable la dinámica para cuando un empresario o comerciante quiere desarrollar una actividad económica”, remarcó Suaid.

Un espacio de consulta para empresarios

Desde Ajec señalaron que las habilitaciones comerciales son uno de los temas que concentra consultas entre sus integrantes. La asociación reúne a más de 90 empresas y emprendimientos de la provincia.

Su secretaria, Lara Hochmuth, destacó la importancia de abordar el trámite de manera integral, desde las normas vigentes hasta los requisitos necesarios para abrir un local. También valoró el trabajo conjunto con el municipio y la posibilidad de generar espacios de diálogo entre el sector público y privado.



