Corrientes: comenzó la capacitación en lengua de señas para feriantes municipales

Los feriantes de la Municipalidad de Corrientes comenzaron una capacitación en lengua de señas con el objetivo de mejorar la atención de personas sordas. La propuesta es impulsada por el Gobierno provincial y el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Consejo de Discapacidad.

En total serán cuatro encuentros, todos los jueves de 9 a 12, en el SUM del pasaje Villanueva. Las clases apuntan a incorporar herramientas para potenciar la comunicación y la atención en las ferias de la ciudad.

Atención más accesible

Desde las autoridades se busca que los espacios de comercialización sean cada vez más accesibles e inclusivos. Es por esto que se creó la capacitación en torno a los trabajadores municipales y su vínculo con la comunidad sorda.

En la apertura participaron la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Roxana Tannuri, junto con Lucas Carballo, Guillermo Grimaldi, Germán Boggio, Martín Pelozo y Zulma López.



