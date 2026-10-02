Las Jornadas Instalar llegaron por primera vez a Corrientes con capacitaciones del sector

La ciudad de Corrientes es sede por primera vez de las Jornadas Instalar, un evento técnico orientado a la capacitación y actualización profesional que reúne a más de 1.200 trabajadores y especialistas de la construcción.

Las actividades se desarrollan durante este viernes 2 y sábado 3 de octubre, en el horario de 9 a 19, en las instalaciones del Centro de Convenciones de Corrientes, con acceso libre y gratuito.

La propuesta está destinada a instaladores sanitarios, gasistas, electricistas, arquitectos, maestros mayores de obra y técnicos del rubro.

El programa incluye la presencia de más de 35 empresas del sector y la realización de charlas técnicas en auditorios simultáneos para presentar innovaciones en materiales y herramientas para el desarrollo de obras.

Capacitación, tecnología e impacto en el empleo local

En el acto de apertura, el intendente capitalino, Claudio Polich, destacó el alcance institucional del encuentro y su vinculación con el desarrollo laboral de la región. “Para nosotros este evento tiene mucha trascendencia porque tiene que ver con la posibilidad de generar capacitación y empleo”, afirmó el jefe comunal, remarcando la importancia de adaptar la mano de obra a la demanda edilicia de una ciudad en expansión.

Asimismo, Polich instó a los asistentes procedentes de otras provincias y localidades del interior correntino a recorrer la ciudad y contribuir al movimiento comercial e inmobiliario local durante sus jornadas de permanencia.

Actualización de materiales y técnicas de trabajo

Por su parte, la secretaria de Planificación y Coordinación municipal, Alejandra Wichmann, valoró el espacio de formación para elevar el nivel técnico de los profesionales independientes y pymes de la construcción.

"Permite especializarlos para poder gestionar mejor su trabajo y conocer las nuevas alternativas disponibles en el mercado", explicó.

La funcionaria enfatizó el impacto de la incorporación tecnológica en los procesos constructivos actuales: “Hoy la tecnología avanza muchísimo, entonces hay una cantidad de materiales que no se conocen y hoy es la oportunidad de poder conocer y ver qué tenemos en el mercado para la construcción”, concluyó sobre la oferta de insumos exhibida durante el foro.