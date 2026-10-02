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CONSTRUCCIÓN Y EMPLEO

Las Jornadas Instalar llegaron por primera vez a Corrientes con capacitaciones del sector

El encuentro del sector de la construcción se realiza por primera vez en la capital provincial en el Centro de Convenciones. 

 

Por El Litoral

Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 16:57

La ciudad de Corrientes es sede por primera vez de las Jornadas Instalar, un evento técnico orientado a la capacitación y actualización profesional que reúne a más de 1.200 trabajadores y especialistas de la construcción.

Las actividades se desarrollan durante este viernes 2 y sábado 3 de octubre, en el horario de 9 a 19, en las instalaciones del Centro de Convenciones de Corrientes, con acceso libre y gratuito.

La propuesta está destinada a instaladores sanitarios, gasistas, electricistas, arquitectos, maestros mayores de obra y técnicos del rubro.

El programa incluye la presencia de más de 35 empresas del sector y la realización de charlas técnicas en auditorios simultáneos para presentar innovaciones en materiales y herramientas para el desarrollo de obras.

Capacitación, tecnología e impacto en el empleo local

En el acto de apertura, el intendente capitalino, Claudio Polich, destacó el alcance institucional del encuentro y su vinculación con el desarrollo laboral de la región. “Para nosotros este evento tiene mucha trascendencia porque tiene que ver con la posibilidad de generar capacitación y empleo”, afirmó el jefe comunal, remarcando la importancia de adaptar la mano de obra a la demanda edilicia de una ciudad en expansión.

Asimismo, Polich instó a los asistentes procedentes de otras provincias y localidades del interior correntino a recorrer la ciudad y contribuir al movimiento comercial e inmobiliario local durante sus jornadas de permanencia.

Actualización de materiales y técnicas de trabajo

Por su parte, la secretaria de Planificación y Coordinación municipal, Alejandra Wichmann, valoró el espacio de formación para elevar el nivel técnico de los profesionales independientes y pymes de la construcción.

"Permite especializarlos para poder gestionar mejor su trabajo y conocer las nuevas alternativas disponibles en el mercado", explicó.

La funcionaria enfatizó el impacto de la incorporación tecnológica en los procesos constructivos actuales: “Hoy la tecnología avanza muchísimo, entonces hay una cantidad de materiales que no se conocen y hoy es la oportunidad de poder conocer y ver qué tenemos en el mercado para la construcción”, concluyó sobre la oferta de insumos exhibida durante el foro.

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