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Corrientes recibirá a 150 atletas en la Ultramaratón Internacional 2026

La competencia se realizará este sábado 24 de octubre desde las 20 en la Costanera Sur.

Por El Litoral

Miércoles, 21 de octubre de 2026 a las 16:35

La ciudad de Corrientes será sede este sábado 24 de octubre de la Ultramaratón Internacional Corrientes 2026 - Copa Argentina, una competencia de resistencia que reunirá a aproximadamente 150 atletas nacionales e internacionales. 

La competencia contará con corredores provenientes de distintos puntos del país y delegaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay, que participarán en las modalidades de 3, 6 y 12 horas. La largada está prevista para las 20 en la Costanera Sur.

Una competencia con proyección internacional

Durante la presentación, Sand invitó a los vecinos y visitantes a acercarse a la Costanera Sur para acompañar a los atletas durante la jornada deportiva.

Desde el Municipio señalaron que la realización de este tipo de eventos contribuye a movilizar la actividad económica local, mediante la llegada de visitantes y el movimiento de sectores vinculados al turismo y los servicios.

Además, destacaron el uso de los espacios públicos y los atractivos naturales de la costanera como escenario para competencias deportivas de alcance nacional e internacional.

La Ultramaratón Internacional Corrientes 2026 combinará pruebas de resistencia con la participación de atletas de distintos países y se desarrollará durante la noche del sábado en uno de los principales paseos ribereños de la capital provincial.

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