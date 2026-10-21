Corrientes recibirá a 150 atletas en la Ultramaratón Internacional 2026

La ciudad de Corrientes será sede este sábado 24 de octubre de la Ultramaratón Internacional Corrientes 2026 - Copa Argentina, una competencia de resistencia que reunirá a aproximadamente 150 atletas nacionales e internacionales.

La competencia contará con corredores provenientes de distintos puntos del país y delegaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay, que participarán en las modalidades de 3, 6 y 12 horas. La largada está prevista para las 20 en la Costanera Sur.

Una competencia con proyección internacional

Durante la presentación, Sand invitó a los vecinos y visitantes a acercarse a la Costanera Sur para acompañar a los atletas durante la jornada deportiva.

Desde el Municipio señalaron que la realización de este tipo de eventos contribuye a movilizar la actividad económica local, mediante la llegada de visitantes y el movimiento de sectores vinculados al turismo y los servicios.

Además, destacaron el uso de los espacios públicos y los atractivos naturales de la costanera como escenario para competencias deportivas de alcance nacional e internacional.

La Ultramaratón Internacional Corrientes 2026 combinará pruebas de resistencia con la participación de atletas de distintos países y se desarrollará durante la noche del sábado en uno de los principales paseos ribereños de la capital provincial.