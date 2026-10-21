Nueva traza de vinculación directa con Ruta 12: la pavimentación de avenida Cuba entra en su etapa final

La Municipalidad de Corrientes continúa adelante con el plan de infraestructura urbana centrado en la pavimentación de la avenida Cuba, ubicada en el barrio Pirayuí.

De acuerdo con los datos brindados, los trabajos ya alcanzaron los 500 metros de pavimento ejecutados, contemplando además intervenciones complementarias de conectividad sobre la traza para optimizar la circulación vehicular.

El secretario de Obras Públicas de la comuna, Sebastián Gómez de la Fuente, remarcó el ritmo de los trabajos y señaló: “Venimos avanzando bien con la pavimentación en la avenida”.

Nueva conexión vial y acuerdo estratégico

El funcionario explicó que la obra cumple un rol estratégico para descomprimir el tránsito y jerarquizar la red vial de la capital provincial.

Mediante un entendimiento alcanzado con los propietarios de una estación de servicio emplazada en la zona, se estableció una servidumbre de paso indispensable para completar la vinculación entre la colectora de la Ruta Nacional 12 y el sector de pavimento articulado ya existente sobre la misma avenida Cuba.

“Con este tramo de pavimentación vamos a poder generar una vinculación nueva en el sector Este de la ciudad”, sostuvo Gómez de la Fuente, detallando que la traza interconectará la Ruta 12 de manera directa con las avenidas Frondizi y Maipú.

En paralelo, los equipos operativos municipales despliegan labores de pavimentación sobre la calle Cuba en el tramo donde finaliza el perfil de avenida y se aproxima a la zona de la Ex Vía, propiciando una integración más fluida de las arterias del vecindario.

Asimismo, la intervención se articulará con el viaducto de Verona —situado tras la avenida Cazadores Correntinos—, permitiendo que los conductores que ingresen a la ciudad por dicho sector encuentren en la avenida Cuba su primera alternativa de acceso totalmente pavimentada.

Seguridad vial y eliminación de calles de tierra

Las tareas se enmarcan dentro de las políticas de obra pública impulsadas por la gestión del intendente Claudio Polich orientadas a dotar de infraestructura moderna a los barrios periféricos.

La pavimentación reemplaza los históricos inconvenientes generados por las calles de tierra —con especial impacto durante los días de lluvia—, aportando fluidez al tránsito vehicular y elevando los estándares de seguridad vial para los vecinos de la zona.