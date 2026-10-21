Colocan 10 tubos debajo de la ruta 5 para facilitar el drenaje de agua en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes avanzó con obras para mejorar el drenaje pluvial en el canal de Laguna Brava, donde colocaron 10 tubos de 1.000 milímetros de diámetro debajo de la Ruta Provincial N.º 5. La intervención busca facilitar el escurrimiento del agua de lluvia y contribuir a prevenir anegamientos en la zona.

Municipalidad de Corrientes

Los trabajos permitirán encauzar y conducir de manera directa el agua hacia la laguna, a través de los nuevos conductos instalados bajo la traza de la ruta provincial.

Además, como parte del diseño de la obra, se mantuvo el conducto existente de 600 milímetros de diámetro. Este seguirá en funcionamiento como un canal aliviador, especialmente ante precipitaciones de gran intensidad.

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Según informó la Comuna, la intervención amplía la capacidad de captación y conducción del agua en ese sector de la ciudad. El objetivo es lograr un escurrimiento más ágil y mejorar el funcionamiento de la red pluvial para reducir los inconvenientes que pueden provocar las lluvias.