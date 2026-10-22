Antes de que termine octubre, Corrientes ya superó el promedio histórico de lluvia

La ciudad de Corrientes acumuló 172 milímetros en lo que va del mes, por encima de los 154 milímetros del promedio histórico de octubre. A estos niveles se llegó luego de las precipitaciones persistentes que ocurrieron en la Capital durante la mañana de este jueves. Algunas localidades tiene con máximos de hasta 90 milímetros en zonas rurales de San Luis del Palmar.

Las lluvias registradas en las últimas horas volvieron a dejar importantes acumulados en distintos puntos de la provincia. En Corrientes capital cayeron 72 milímetros durante la última jornada y el acumulado mensual llegó a 172 milímetros. De esta manera, la ciudad superó los 154 milímetros que se toman como promedio histórico para octubre, con 18 milímetros por encima de esa referencia.

Cuánto llovió en cada localidad

Entre los datos informados por el Inta Corrientes, se destacan los registros de San Luis del Palmar, donde las precipitaciones fueron especialmente importantes en sectores rurales. En Rincón Navarro se midieron 90 milímetros; en la II Sección Pontón, 80 milimetros; en Ralera Sur, 70 milimetros; en la Sexta Sección Campo Grandes, 60 milimetros; y en la I Sección Peichoto Cué, 50 milímetros.

En San Miguel se registraron 70 milímetros, mientras que en El Sombrero cayeron 63 milímetros durante la última jornada. En esta última localidad, el acumulado mensual alcanzó los 150,8 milímetros, por encima del promedio histórico de octubre, que es de 117,3 milímetros.

Otro registro importante se reportó sobre la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1069,5, en el departamento de San Cosme, donde se acumularon 60 milímetros hasta las 10.

En Empedrado se registraron 38 milímetros, mientras que en Bella Vista llovieron 14 milímetros durante la última jornada y el acumulado mensual llegó a 127 milímetros.

En Mercedes, en tanto, se midieron apenas 0,5 milímetros hasta las 9 de la mañana. El acumulado mensual alcanzó los 120 milímetros, todavía por debajo del promedio histórico de octubre, de 157 milímetros.

Por último, en Santo Tomé se registraron 3 milímetros durante la última jornada.

Los datos muestran diferencias importantes entre las localidades: mientras Corrientes capital y El Sombrero ya superaron sus promedios históricos mensuales, en Mercedes todavía falta para alcanzar esa referencia. Los registros corresponden a los datos informados hasta los horarios señalados y pueden variar con nuevas precipitaciones.