Ubicación estratégica: dónde están las cámaras con altavoces para prevenir la formación de basurales en Corrientes

Con el propósito de erradicar la formación de macro y minibasurales, la Municipalidad de Corrientes intensificó un sistema de control tecnológico basado en cámaras de vigilancia con altavoces y lectura de patentes.

Esta herramienta permite advertir de manera inmediata a quienes intenten arrojar residuos en lugares no habilitados, resguardando además la integridad de las plazas y los espacios públicos frente a posibles actos de vandalismo.

Actualmente se encuentran en funcionamiento ocho dispositivos equipados con sistema de altavoces. Dos de ellos están focalizados específicamente en la prevención de macrobasurales, mientras que los seis restantes protegen áreas verdes y recreativas de alta concurrencia, tales como el parque Cambá Cuá y la zona de Santa Catalina.

Ubicación estratégica de los dispositivos y tecnología en tiempo real

El esquema operativo se gestiona de manera centralizada a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Cuando los operadores detectan una conducta indebida mediante las cámaras, activan los megáfonos para interrumpir la acción y recordarles a los infractores que se exponen a la confección de un acta de constatación.

De acuerdo con el relevamiento oficial, los equipos destinados a disuadir el depósito ilegal de basura se encuentran apostados en puntos críticos:

Zona del ex Hipódromo y en la intersección de Tilcara y Ex Vía (cámaras fijas con altavoces para macrobasurales).

Santa Catalina , en las inmediaciones de la Escuela de Policía , y en el barrio Popular (cámaras tipo domo con sistema de detección de patentes).

En el transcurso de esta semana se sumarán nuevas unidades en la esquina de Lamadrid y Sarmiento, así como en la calle Teniente Cundom, en las adyacencias del predio del ex Aeroclub.

Reducción de infracciones y responsabilidad ciudadana

Desde el área comunal informaron que la implementación de esta metodología de disuasión permitió reducir entre un 70% y un 75% el arrojo irregular de desperdicios en la vía pública.

Asimismo, en los casos en que se consuma la falta, los registros fílmicos y las patentes de los vehículos involucrados son remitidos de forma directa al Tribunal de Faltas para la aplicación de las sanciones correspondientes.

El municipio remarcó que el fin primordial de la medida es la prevención antes de la punición, apelando a la concientización colectiva. Ante cualquier irregularidad, se recuerda a los vecinos que pueden realizar denuncias de manera gratuita a través de la línea institucional 147.