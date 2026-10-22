Crecida en Corrientes: rescataron una serpiente, un ave y un tatú mulita en un mismo día

La crecida del río Paraná y las situaciones que genera en la costa de Corrientes volvieron a poner en alerta a los equipos de rescate. En un mismo día los bomberos voluntarios intervinieron en tres procedimientos distintos en la ciudad para asistir a un ave pollona azul (Porphyrio martinica) lastimada en una de sus patas, una serpiente y un tatú mulita (Dasypus hybridus).

El primero de los rescates ocurrió a las 11.55, sobre la avenida Nini Flores, luego de que personal de la Comisaría 23ª alertara sobre la presencia de un ave herida que se encontraba bajo resguardo. Los bomberos retiraron al ejemplar para entregarlo posteriormente al equipo de Aguará.

Se trataba de un calamoncillo americano, también conocido como pollona azul. Es una especie que habita principalmente en humedales, lagunas y agua dulce como el río Paraná.

Por la tarde, a las 16.05, recibieron una alerta de trabajadores municipales por la presencia de una serpiente en la zona de Pago Largo y costanera. Los bomberos acudieron al lugar y realizaron el procedimiento de rescate.

El tercer operativo se concretó a las 19.20 en la Punta San Sebastián, donde personal de guardia y trabajadores municipales intervinieron para rescatar un tatú mulita. Tras retirarlo del lugar, personal de Aguará quedó a cargo del ejemplar para su posterior liberación en su hábitat.

Así, en menos de ocho horas, se registraron tres intervenciones para asistir a animales silvestres en distintos sectores de Corrientes.

¿Qué hacer en caso de avistar animales silvestres?

Los especialistas recomiendan no acercarse ni intentar tocar al animal, incluso cuando parezca inofensivo. No se debe alimentar a la fauna silvestre y se debe mantener a las mascotas alejadas, debido a que una de las principales causas de ingreso a los centros es por ataques de perros.

Ante estos casos deben contactarse con el equipo de rescate del Centro de Conservación Aguará que recibe avisos a través del teléfono 379 504-8487. Desde la institución solicitaron que los vecinos se comuniquen preferentemente por WhatsApp y envíen la ubicación exacta, una descripción de lo ocurrido y, si es posible, una fotografía del animal, siempre sin acercarse para obtenerla.