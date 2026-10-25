Corrientes: habilitan el primer centro de evacuados en capital

Con la crecida del río Paraná, en la ciudad de Corrientes se habilitó el primer centro de evacuación en una escuela capitalina para recibir a las familias afectadas.

Primer centro habilitado y estado del río

Se trata de la Escuela Nº 293 del barrio Cañada Quiroz, habilitada como centro de evacuación por el gobierno de Corrientes.

Desde el ministerio de Desarrollo Social se informó que la asistencia se coordina con la Municipalidad, Salud Pública y Defensa Civil.

Por otro lado, el río Paraná marcó 7,36 metros este domingo, manteniéndose por encima del nivel de evacuación.

Además, los pronósticos del Instituto Nacional del Agua (INA) anticipan que los niveles elevados podrían continuar durante las próximas semanas.