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Corrientes: cuáles son los puntos de venta de la Garrafa Social

La Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad del Ministerio de Desarrollo Social y en articulación con el programa "La Muni en tu barrio", confirmó el cronograma para tres barrios de capital.

Por El Litoral

Lunes, 26 de octubre de 2026 a las 10:53

La Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad detalló las fechas de comercialización de la garrafa subsidiada en la ciudad de Corrientes.

Los puntos de venta estarán ubicados en los barrios Colombia Granaderos, Unión y Madariaga entre el miércoles 28 y el jueves 29 de octubre.

Cronograma y puntos de expendio en Capital

El operativo itinerante se desplegará en distintas barriadas capitalinas en el marco del programa "La Muni en tu barrio":

  • Miércoles 28 de octubre: en el barrio Colombia Granaderos, de 10 a 11:30 en el cruce de las calles Fragata Hércules y Necochea.

  • Jueves 29 de octubre (primer punto): barrio Unión, de 10 a 11 en la sede de la Delegación Municipal (Las Margaritas al 900, esquina José Negro y Ballerini).

  • Jueves 29 de octubre (segundo punto): barrio Madariaga, de 11:30 a 12:30 en la Delegación municipal (avenida Raúl Alfonsín 3801, esquina Celia).

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