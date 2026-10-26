Corrientes: cuáles son los puntos de venta de la Garrafa Social

La Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad detalló las fechas de comercialización de la garrafa subsidiada en la ciudad de Corrientes.

Los puntos de venta estarán ubicados en los barrios Colombia Granaderos, Unión y Madariaga entre el miércoles 28 y el jueves 29 de octubre.

Cronograma y puntos de expendio en Capital

El operativo itinerante se desplegará en distintas barriadas capitalinas en el marco del programa "La Muni en tu barrio":