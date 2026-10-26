Programa "Cielo Limpio" en Corrientes: retiraron cables en desuso en 14 cuadras del centro

La Municipalidad de Corrientes continúa con la ejecución del programa “Cielo Limpio”, una intervención integral focalizada en el retiro y emprolijamiento de los cables aéreos fuera de servicio.

Según la comuna, las cuadrillas y los equipos técnicos de las empresas de servicios ya intervinieron 14 cuadras dentro del perímetro céntrico.

La propuesta tiene como fin primordial brindar mayor seguridad a los transeúntes, minimizar los riesgos derivados del tendido eléctrico o de telecomunicaciones en desuso y revalorizar la estética urbana en una zona caracterizada por su valor patrimonial, institucional y turístico.

Desde su puesta en marcha en mayo, los operativos se concretaron en tramos estratégicos del centro capitalino:

Calle Salta , en los tramos comprendidos entre 25 de Mayo y 9 de Julio, y entre 25 de Mayo y Plácido Martínez.

Calle Fray José de la Quintana , entre Salta y La Rioja.

Calle Buenos Aires , en las cuadras ubicadas entre Pellegrini y 25 de Mayo, y entre 25 de Mayo y Plácido Martínez.

Calle La Rioja , entre Plácido Martínez y 25 de Mayo, y entre 25 de Mayo y Pellegrini.

Calle 25 de Mayo, entre Tucumán y Buenos Aires.

Cronograma de los próximos operativos

Para darle continuidad al plan impulsado por la gestión del intendente Claudio Polich, la Comuna estableció un cronograma coordinado de intervenciones para las próximas semanas, sujeto a la estabilidad de las condiciones meteorológicas.

Según lo estipulado, el viernes 30 de octubre los equipos avanzarán sobre la calle Fray José de la Quintana, en el tramo comprendido entre Tucumán y Buenos Aires.

En tanto, el 13 de noviembre las tareas se trasladarán a la misma arteria, entre La Rioja y avenida Italia, para concluir la etapa programada el 27 de noviembre sobre la calle San Juan, entre Quintana y 25 de Mayo.