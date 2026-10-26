El tiempo en Corrientes: pronostican ascenso de temperatura y no se prevén lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un cuadro de estabilidad climática para la ciudad de Corrientes y sus zonas de influencia durante los próximos días, caracterizado por un paulatino incremento de las marcas térmicas y la inexistencia de precipitaciones en el corto plazo.

Para este martes, el organismo meteorológico prevé una jornada con cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima calculada en 14 grados y una máxima que alcanzará los 24 grados. Los vientos predominarán del sector este, con velocidades estimadas de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

El miércoles se mantendrán condiciones ambientales similares, aunque con un leve repunte en los registros máximos, los cuales llegarán a los 26 grados.

El ascenso térmico continuará de forma gradual hacia el fin de semana, estimándose que el domingo se registrará el día más caluroso, con una marca pico de 31 grados.

Impacto en la cuenca del río Paraná

La proyección de tiempo seco resulta un dato favorable para el escenario de contingencia hídrica que atraviesa la capital correntina. La falta de lluvias en la región aportará previsibilidad para el monitoreo del río Paraná.

Según las últimas mediciones oficiales, el cauce hídrico registra una altura de 7,23 metros en el puerto de Corrientes.

Si bien la masa de agua permanece en estado estacionario, continúa sobrepasando la marca técnica de evacuación fija en los 7,00 metros, por lo que los equipos de Defensa Civil mantienen la vigilancia sobre el cordón costero.