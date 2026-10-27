Promueven hábitos saludables y cocina sin gluten para personas celiacas en Corrientes

Mediante el Programa de Apoyo Nutricional a la persona celiaca, la cartera social concretó un taller de cocina sin gluten y una charla de manipulación segura en el Caps Nº VI.

La iniciativa busca fortalecer el cuidado de la salud y brindar herramientas prácticas a la comunidad.

Capacitación en el barrio Industrial y prevención

Las actividades se centraron en la difusión de pautas esenciales para garantizar una correcta elaboración de comidas.

El encuentro se desarrolló en el Caps Nº VI "Dr. Tiburcio Fonseca", ubicado en la calle Valentín Gómez 250 del barrio Industrial capitalino.

Durante el taller se enfatizó en la importancia de evitar la contaminación cruzada para proteger la salud de las personas con celiaquía.

La propuesta busca fomentar una alimentación segura e integrada mediante la transmisión directa de saberes a las familias.

Organización institucional y alcance del programa

Las acciones formativas responden a una planificación sostenida del área social.

La ejecución estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad Alimentaria, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

La iniciativa se instrumenta a través del Programa de Apoyo Nutricional a la persona celiaca. El objetivo es fortalecer el acceso a la información precisa sobre nutrición y potenciar el cuidado integral de la salud de las familias correntinas.