Día de los Fieles Difuntos: habrá misas y operativos en los cementerios de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes organizará misas y dispondrá servicios especiales en los cementerios municipales por el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Las actividades acompañarán a las familias que se acerquen a recordar a sus seres queridos el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre.

El cronograma de celebraciones religiosas

Están previstas dos misas para el lunes 2 de noviembre. La primera se realizará a las 9 en el cementerio San Isidro Labrador, ubicado en el barrio Laguna Brava.

Dos horas más tarde, a las 11, se celebrará otra ceremonia en el cementerio San Juan Bautista, que estará presidida por el arzobispo de Corrientes, José Adolfo Larregain.

Horarios y servicios municipales

Además, se espera que ambas fechas concentran la visita de vecinos a los camposantos para rendir homenaje a familiares y allegados fallecidos. Por ese motivo, el municipio también organizó un operativo especial para acompañar la circulación de personas en los alrededores.

Los cementerios municipales permanecerán abiertos al público de 7 a 19 tanto el domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, como el lunes 2, Día de los Fieles Difuntos.

El dispositivo incluirá agentes de Tránsito, Guardia Urbana, personal de Salud y trabajadores del área de Defunciones. La intervención de estas áreas estará destinada a ordenar el movimiento de visitantes y contribuir a la seguridad en los accesos y alrededores de los predios.



