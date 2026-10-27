Oktoberfest en Corrientes

La ciudad de Corrientes se prepara para recibir la edición 2026 del Oktoberfest del Litoral, la fiesta de la cerveza artesanal de la región que volverá a convocar con una propuesta de entretenimiento y tradición los días viernes 30 y sábado 31 de octubre en Punta Mitre.

La organización comunicó que se trata de "dos jornadas de fiesta, sabor y buena música", con "cervezas artesanales de toda la región, gastronomía local, música en vivo, actividades recreativas y culturales".

Organizado por la Cámara de Cerveceros Artesanales de Corrientes, que reúne a productores locales comprometidos con el desarrollo económico, turístico y cultural de la provincia, el festival ofrecerá "experiencias para toda la familia", añadieron.

"Los asistentes podrán degustar una amplia variedad de estilos de cerveza, desde los clásicos hasta los más innovadores" y sin intermediarios, pues serán los mismos productores los encargados de abrir las canillas.

Según expresaron, el Oktoberfest es "un punto de encuentro entre emprendedores, empresas, productores y consumidores, que genera un importante movimiento económico y turístico, fortalece el empleo local e impulsa el crecimiento de la industria cervecera artesanal".