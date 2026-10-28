Desagües, cloacas y enripiado: avanza la obra pluvial en el barrio San Antonio

La Municipalidad de Corrientes avanza con las obras de desagües pluviales en la avenida Alta Gracia y el barrio San Antonio, con el objetivo de reducir los anegamientos durante las lluvias y mejorar el escurrimiento del agua en la zona sur de la ciudad.

El intendente Claudio Polich recorrió los trabajos, que contemplan unos 600 metros de conductos, cámaras y sumideros. La red principal permitirá evacuar el agua de lluvia hacia el río Paraná y, una vez finalizada la intervención, facilitará la ejecución de nuevas mejoras urbanas.

“Estamos en avenida Alta Gracia y calle Los Puelches, haciendo un desagüe de más de 600 metros de extensión, buscando la forma de mitigar gran parte del problema de inundaciones que tenía el barrio San Antonio. Con esto, va a mejorar bastante la situación”, explicó el jefe comunal.

Polich señaló que se trata de una obra muy requerida por los vecinos y estimó que, dentro de tres o cuatro meses, la zona contará con mejores condiciones de escurrimiento. También indicó que los trabajos están prácticamente en su etapa final.

Cómo funcionará la red de desagües

El secretario de Obras Públicas municipal, Sebastián Gómez de la Fuente, detalló que sobre la avenida Alta Gracia se está completando una red principal de desagües pluviales que se conectará con el río Paraná a través del conducto del canal Ñabindá.

El conducto principal incluye más de 200 metros de entubado, mientras que en el interior del barrio San Antonio también se ejecutan trabajos, actualmente sobre la calle Aconquija.

La intervención comprende conductos, cámaras y sumideros para mejorar el drenaje y disminuir el impacto de las precipitaciones en este sector de la ciudad.

Las obras permitirán avanzar con cordón cuneta y enripiado

En paralelo, el Municipio realizó conexiones y terminaciones de la red cloacal mediante el programa Cloaca Social, desarrollado en colaboración con los vecinos.

La disponibilidad de estos servicios permitirá avanzar posteriormente con obras de cordón cuneta y enripiado en distintos sectores del barrio San Antonio, como parte de las mejoras previstas para la infraestructura urbana.

Polich reconoció que la ejecución de los trabajos genera algunas molestias temporales debido a la profundidad de las excavaciones y a las características del terreno. Sin embargo, aseguró que, una vez finalizada la obra, el sector quedará normalizado.

Además, anticipó que se buscará avanzar, con colaboración del Gobierno provincial, en la doble mano de circulación de la avenida Alta Gracia.

De esta manera, la intervención apunta tanto a mejorar el escurrimiento del agua de lluvia como a generar las condiciones necesarias para continuar con las obras de infraestructura y circulación en la zona sur de Corrientes.