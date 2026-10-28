Vecinos del barrio Concepción reclaman mejoras y medidas de seguridad

Tras una nueva reunión realizada días atrás, vecinos del barrio Concepción de la ciudad de Corrientes elevaron una nota al subsecretario de Seguridad Ciudadana de la Provincia, Oscar Martínez, solicitando una reunión para avanzar con la adopción de medidas de seguridad y mejoras en la zona, tras una serie de hechos de inseguridad que se han repetido e intensificado durante los últimos meses.

Los vecinos, habitantes del sector comprendido entre las calles Tilcara, Los Tehuelches, Tupungato y avenida Maipú, plantearon al funcionario la necesidad de abordar distintas problemáticas que afectan a su comunidad y que “requieren la intervención y el compromiso de las autoridades competentes, especialmente por los reiterados hechos de inseguridad registrados en nuestro barrio”.

Con relación a la seguridad y la prevención del delito, expresaron una profunda preocupación por “la reiteración de robos, entraderas y otros hechos delictivos en distintos domicilios del barrio, situación que genera temor e intranquilidad entre los vecinos y sus familias”. “Solicitamos la adopción de medidas concretas y sostenidas para prevenir estos hechos y proteger a quienes habitamos el sector”, puntualizaron.

En esta línea, solicitaron que “se arbitren los medios necesarios para garantizar una presencia policial preventiva, frecuente y permanente durante las 24 horas del día, con especial atención a los sectores más vulnerables del barrio”, agregando además la necesidad de que “se evalúe y gestione, por la vía correspondiente, la instalación de un sistema de alarma vecinal que permita alertar rápidamente a los residentes y a las autoridades ante situaciones sospechosas o hechos delictivos”.

De igual modo, a través de la misiva, pidieron “información y asistencia para gestionar el acceso a dispositivos o sistemas de botón antipánico para los vecinos que pudieran reunir los requisitos correspondientes, así como conocer las herramientas tecnológicas disponibles para dar aviso inmediato ante situaciones de riesgo”.

“Consideramos indispensable establecer un procedimiento claro y conocido por todos los vecinos para actuar ante hechos sospechosos, robos, intentos de ingreso a viviendas o emergencias”, plantearon; para lo cual requirieron la conformación o coordinación de un grupo de WhatsApp vecinal que permita compartir alertas de manera rápida y organizada, la identificación de los números telefónicos oficiales a los cuales debemos comunicarnos ante una emergencia, un hecho delictivo o una situación sospechosa, la designación de un canal de contacto directo con la comisaría con jurisdicción en el barrio y, de ser posible, de un referente policial para la comunicación con los vecinos, la definición de un procedimiento de respuesta ante los avisos realizados, indicando cómo actuar, qué información proporcionar y cómo proceder cuando se requiera asistencia policial urgente y la coordinación entre los vecinos, las autoridades policiales y los organismos de seguridad para mejorar la prevención y la respuesta ante emergencias.

Limpieza e iluminación

En paralelo, el grupo de vecinos planteó en la reunión la necesidad de tratar distintos temas con las autoridades municipales pertinentes, vinculadas a la limpieza e iluminación.

Respecto del primer punto, solicitaron la intervención de las áreas municipales competentes para “mejorar la limpieza y el mantenimiento de los espacios comunes, con especial atención a los sectores que presenten acumulación de residuos, malezas o falta de mantenimiento y que puedan generar condiciones desfavorables para la seguridad y la convivencia vecinal”.

De la misma manera, requieren un “relevamiento de las calles, pasajes y espacios públicos del barrio, a fin de identificar luminarias fuera de servicio o sectores con iluminación insuficiente y gestionar su reparación, reposición o instalación, según corresponda”. “Consideramos que una adecuada iluminación contribuye a la prevención del delito y brinda mayor tranquilidad a los vecinos”, apuntaron.







“Los vecinos venimos realizando esfuerzos para cuidarnos mutuamente, mantenernos comunicados y adoptar medidas preventivas; sin embargo, estas acciones resultan insuficientes frente a la reiteración y gravedad de los hechos de inseguridad que se vienen registrando”, remarcaron en la nota elevada, agregando que “la seguridad de nuestras familias y la posibilidad de vivir tranquilos en nuestros hogares requieren una respuesta coordinada, concreta y sostenida por parte de las autoridades”.

Plantearon así la necesidad de una reunión “con la presencia de autoridades municipales y provinciales, a fin de abordar integralmente las distintas problemáticas expuestas y facilitar la intervención de cada organismo en el ámbito de sus respectivas competencias”. “Consideramos que el diálogo directo entre los vecinos y las autoridades constituye un paso fundamental para establecer prioridades, coordinar acciones y alcanzar soluciones efectivas para nuestro barrio”, concluyeron.