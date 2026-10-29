Anfiteatro José Hernández: este sábado se disputará la final del Jacinto Mamuh

La Municipalidad de Corrientes concretará este sábado la instancia consagratoria del Certamen Interbarrios "Jacinto Mamuh" en el anfiteatro José Hernández.

Del evento participarán 64 finalistas y funcionará como un punto de acopio para asistir a las familias afectadas por la crecida del Paraná.

Desarrollo del certamen y despliegue artístico

La gran final marcará el cierre de un recorrido territorial impulsado por la comuna capitalina. Un total de 64 artistas, divididos entre músicos y bailarines, competirán por los puestos de privilegio sobre el escenario de la costanera.

El concurso coronará un trayecto de seis fechas preliminares desarrolladas en distintos barrios de la ciudad para visibilizar a los nuevos talentos locales.

La tarde contará con las presentaciones especiales del Ballet Municipal "Siete Corrientes" y la Orquesta y Coro Herminio Giménez, además de un número artístico invitado para el cierre.

Enfoque solidario y transmisión oficial

Ante la contingencia hídrica, el municipio coordinó un operativo de ayuda comunitaria durante el evento.

En el predio se dispondrá un sector exclusivo para recibir agua mineral, alimentos no perecederos, repelentes, pañales y artículos de limpieza destinados a los vecinos evacuados.

Para quienes no puedan acercarse al anfiteatro, el evento se transmitirá en directo a través de las cuentas oficiales de Facebook y YouTube.