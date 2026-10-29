La Muni en tu barrio iniciará su recorrido de noviembre en el Universitario

La Muni en tu barrio, el programa que se realiza de manera conjunta con el Gobierno Provincia y acerca a los vecinos de la ciudad servicios, prestaciones y asesoramientos gratuitos, comenzará un nuevo recorrido el próximo 4 de noviembre, cuando se presente en Agustín Maza y Sánchez de Bustamante del Barrio Universitario.

El recorrido del mes de noviembre continuará los miércoles siguientes en los barrios Río Paraná, Nuevo y Caridi, siempre en el horario de 8 a 12. En la ocasión, los vecinos podrán acceder a prestaciones médicas, gestión de DNI, tarjeta SUBE, garrafa social, programa Ñande Huerta, delegaciones municipales, servicio de peluquería, asesoramiento en materia de pensiones no contributivas, niñéz, diversidad y género, entre otros.

Como es habitual, el operativo estará acompañado por el exitoso programa Mascotas Saludables, que promueve la tenencia responsable de animales domésticos, acercando control veterinario, desparasitación y colocación de vacunas antirrábicas, por orden de llegada. En el caso de las esterilizaciones (castraciones), deben anotarse en el turnero web (https://ciudaddecorrientes.gov.ar/mascotassaludables), por contar el mismo con un cupo limitado por cada operativo.

Cronograma

Los operativos del programa La Muni en tu barrio se desarrollará en noviembre de acuerdo al siguiente cronograma:

• 4 de noviembre: barrio Universitario (Agustín Maza y Sánchez de Bustamante)



• 11 de noviembre: barrio Río Paraná (plaza de Cabo de Hornos y Tafí del Valle)



• 18 de noviembre: barrio Nuevo (Tupac Amarú y Ramos Mejía)



• 25 de noviembre: barrio Caridi (Av. Jorge Romero y Costanera)

Mascotas saludables

En paralelo, el programa Mascotas Saludables continuará acercando prestaciones veterinarias a otros sectores de la ciudad durante los días lunes hábiles de noviembre, con la misma modalidad detallada en los operativos de La Muni en tu barrio.



Vale destacar en tal sentido que los días 9 y 23 de noviembre son feriados nacionales, por lo que no se prestará el servicio, quedando el cronograma así:

• 16 de noviembre: barrio Santa Rita (Roberto Yedros y calle 138 - Ruta 5 Km 2)



• 30 de noviembre: barrio Galván (Díaz de Vivar 2404).

De esta manera, la Municipalidad de Corrientes continúa descentralizando sus servicios y llevando las distintas propuestas a los barrios de la ciudad, para así facilitar el acceso de los vecinos a las prestaciones y programas durante todo el mes.