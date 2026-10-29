Inundaciones en Corrientes: bomberos lanzaron una campaña para ayudar a los evacuados

Ante las consecuencias de las inundaciones en Corrientes, los Bomberos Voluntarios de la Capital iniciaron una campaña solidaria para reunir donaciones destinadas a las familias que atraviesan dificultades por la crecida del agua.





La iniciativa busca brindar asistencia a los vecinos afectados y reunir elementos de primera necesidad para acercarles ayuda en medio de la emergencia. Desde el cuartel convocaron a la comunidad a colaborar y remarcaron que cada aporte puede contribuir a aliviar la situación de quienes perdieron parte de sus pertenencias o necesitan asistencia.

¿Qué se necesita y con quién comunicarse?





Entre los productos que más necesitan se encuentran alimentos no perecederos, como fideos, arroz y enlatados, además de agua potable en botellas o bidones.





También reciben elementos de higiene personal y limpieza, entre ellos lavandina, jabón y alcohol. A la lista se suma alimento para mascotas, tanto para perros como para gatos, con el objetivo de acompañar también a las familias que tienen animales.



Las donaciones se pueden acercar directamente al cuartel de los Bomberos Voluntarios de Corrientes Capital, ubicado en Gutemberg 2600.





Además, quienes necesiten realizar consultas o coordinar la entrega de ayuda pueden comunicarse a través de WhatsApp al número 3794694150.





Desde la institución destacaron la importancia de la colaboración de los vecinos para reunir los insumos necesarios y acompañar a quienes atraviesan las consecuencias de las inundaciones.



La campaña se suma a las distintas acciones solidarias que buscan asistir a las familias afectadas por la emergencia hídrica en la provincia.