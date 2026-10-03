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Tormenta en Corrientes: refuerzan la limpieza de desagües en la ciudad

Las cuadrillas municipales trabajan para favorecer el escurrimiento del agua y pidieron evitar sacar residuos a la calle.

Por El Litoral

Sabado, 03 de octubre de 2026 a las 18:05

La Municipalidad de Corrientes desplegó cuadrillas en distintos sectores de la ciudad para mantener despejados los desagües durante la tormenta. Las tareas apuntan a favorecer el escurrimiento del agua y prevenir obstrucciones en puntos críticos.

Desde el municipio solicitaron evitar sacar residuos a la calle, debido a que pueden bloquear los desagües y dificultar el drenaje del agua. Además, recordaron que ante cualquier eventualidad está disponible la línea gratuita 147.

Los sectores donde trabajaron las cuadrillas

Entre los puntos intervenidos recientemente se encuentran:

  • Lavalle y Sánchez de Bustamante.
  • Avenida Independencia y Pirovano.
  • Lavalle y Fragatas Hércules.
  • General Paz y Santa Rosa.
  • Las Heras y Bolívar.
  • Pasaje Herrera.
  • Juan José Castelli y General Paz.
  • Loreto.
  • Córdoba al 1200.
  • Córdoba y Costanera.
  • Barrio Dr. Montaña.
  • Quintana y San Luis.
  • Rioja y San Martín.
  • Avenida Teniente Ibáñez y avenida del IV Centenario.
  • Lisandro Segovia y Río Negro.

Las tareas continuarán en distintos sectores de la ciudad y para realizar reclamos, los vecinos pueden comunicarse al 147 o escribir al MuniBot por WhatsApp al 3794-341768.



 

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