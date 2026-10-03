Tormenta en Corrientes: refuerzan la limpieza de desagües en la ciudad

La Municipalidad de Corrientes desplegó cuadrillas en distintos sectores de la ciudad para mantener despejados los desagües durante la tormenta. Las tareas apuntan a favorecer el escurrimiento del agua y prevenir obstrucciones en puntos críticos.
Desde el municipio solicitaron evitar sacar residuos a la calle, debido a que pueden bloquear los desagües y dificultar el drenaje del agua. Además, recordaron que ante cualquier eventualidad está disponible la línea gratuita 147.
Los sectores donde trabajaron las cuadrillas
Entre los puntos intervenidos recientemente se encuentran:
- Lavalle y Sánchez de Bustamante.
- Avenida Independencia y Pirovano.
- Lavalle y Fragatas Hércules.
- General Paz y Santa Rosa.
- Las Heras y Bolívar.
- Pasaje Herrera.
- Juan José Castelli y General Paz.
- Loreto.
- Córdoba al 1200.
- Córdoba y Costanera.
- Barrio Dr. Montaña.
- Quintana y San Luis.
- Rioja y San Martín.
- Avenida Teniente Ibáñez y avenida del IV Centenario.
- Lisandro Segovia y Río Negro.
Las tareas continuarán en distintos sectores de la ciudad y para realizar reclamos, los vecinos pueden comunicarse al 147 o escribir al MuniBot por WhatsApp al 3794-341768.