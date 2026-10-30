Corrientes: Claudio Polich coordinó asistencia con ladrilleros afectados por la creciente del Paraná

El Municipio de Corrientes se reunió con productores ladrilleros de distintos sectores de la zona ribereña de la ciudad. El encuentro se dio ayer y giró alrededor de la creciente del río Paraná y las dificultades que sufre la actividad laboral en áreas que fueron afectadas por el avance del agua.

Necesidades y coordinación de asistencia

El encuentro fue encabezado por el intendente Claudio Polich, junto con la secretaria General, Florencia Ojeda. Participaron alrededor de seis representantes del sector, quienes expusieron las dificultades que atraviesan por la creciente.

Los ladrilleros representaron a familias de los barrios Molina Punta, Punta Taitalo, Sol de Mayo, Cichero, Quinta Ferré, Santa Marta y Caridi, entre otras zonas cercanas al río.

Durante la reunión, las autoridades y los trabajadores coordinaron acciones para atender las demandas planteadas y reducir el impacto de la crecida. La preocupación abarca tanto las condiciones de las viviendas como la continuidad de la actividad ladrillera, una fuente de ingresos para numerosas familias.

El Municipio prevé mantener el contacto con los vecinos para evaluar las necesidades de cada sector y avanzar con medidas de acompañamiento mientras persista la emergencia.



