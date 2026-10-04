Alerta por la cantidad de siniestros viales de motociclistas: la mayoría cruza el semáforo en rojo

Los motociclistas volvieron a ocupar un lugar central entre los siniestros viales registrados en Corrientes, en un escenario donde las infracciones de tránsito como cruzar con el semáforo en rojo y circular a exceso de velocidad aparecen nuevamente bajo la lupa. Entre enero y agosto de 2026, fueron 2.244 los casos en los que estuvieron involucradas motos, el 76,7% del total de atenciones por hechos viales.

El Hospital Escuela de Corrientes atendió a 2.927 pacientes por siniestros viales entre enero y agosto de 2026, una cifra que representa un 5,3% más que durante el mismo período del año pasado.

Dentro de ese total, las motocicletas tuvieron un peso central ya que estuvieron involucradas en 2.244 casos.El número equivale al 76,7% del total de siniestros viales atendidos durante los primeros ocho meses del año. Es decir, casi tres de cada cuatro pacientes llegaron al centro de salud tras un hecho en el que estuvo involucrada una moto.



El dato también se refleja en las cifras correspondientes a agosto. Durante ese mes fueron atendidas 405 personas por siniestros viales, y el 80,2% de los hechos involucró a motocicletas.

Entre las conductas vinculadas a estos siniestros aparece el cruce de semáforos en rojo, una infracción considerada grave dentro del sistema de tránsito. La maniobra implica desconocer el derecho de paso y puede poner en riesgo tanto a peatones como a quienes circulan en otros vehículos.



Además, cruzar con el semáforo en rojo elimina cualquier posibilidad de reacción ante imprevistos y eleva considerablemente las posibilidades de provocar accidentes o atropellos.