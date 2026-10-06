Subasta municipal en Corrientes: cómo participar del segundo remate público de vehículos

La Municipalidad de Corrientes anunció la realización del segundo remate público de vehículos y bienes en desuso, programado para el próximo viernes 16 de octubre a partir de las 9:00.

El evento se desarrollará en las instalaciones del Depósito Municipal, ubicado sobre la calle Los Calchaquíes —entre Guaraníes y Charrúas—, a la altura de la avenida Maipú al 3200 aproximadamente.

La convocatoria surge tras los resultados de la primera subasta concretada en junio pasado, la cual permitió recaudar fondos destinados a la renovación del parque automotor comunal.

Detalles del lote y exhibición previa

En esta nueva oportunidad, el remate incluirá los siguiente vehículos y maquinarias:

26 motocicletas (incluyendo un cuatriciclo, mayormente unidades provenientes del área de Tránsito).

6 vehículos en total, entre los que se destaca una camioneta .

2 tráileres para transporte de equinos (uno con capacidad para un animal y otro para dos).

1 semirremolque .

1 fabricadora de baldosas.

Como principal novedad respecto a la primera edición, desde el municipio destacaron que aproximadamente el 90 % de los vehículos incluidos se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento.

Para que los vecinos e interesados puedan evaluar el estado de los bienes, se fijaron jornadas de exhibición previa los días miércoles 14 y jueves 15 de octubre, en el horario de 9:00 a 11:00 y de 15:00 a 17:00, en el mismo predio de almacenamiento.

Martilleros y modalidad de pago

La subasta estará nuevamente a cargo de los martilleros públicos Sebastián Armando Vallejos (Matrícula Profesional Nº 11) y Joaquín Manuel Vallejos (Matrícula Profesional Nº 79), quienes condujeron el primer remate.

Desde la Municipalidad recordaron que los compradores deberán abonar el 10 % del valor de seña correspondiente el mismo día del evento.

Impacto de la primera subasta y destino de los fondos

La iniciativa forma parte del ordenamiento patrimonial iniciado tras el relevamiento de bienes fuera de servicio. La primera subasta histórica —realizada el 27 de junio en el Parque Industrial Santa Catalina tras 25 años sin antecedentes similares— generó un ingreso de aproximadamente 54 millones de pesos a las arcas comunales.

Dichos recursos fueron volcados íntegramente a la adquisición de dos nuevos tractores destinados a las secretarías de Obras y Servicios Públicos, maquinaria que ya se encuentra operativa en tareas de desmalezamiento y mantenimiento en la capital y en las trazas de las rutas provinciales 5, 43 y 99.