El gremio de choferes amenaza con un paro de colectivos en Corrientes

El gremio que nuclea a los choferes de colectivos Unión Tranviarios del Automotor (UTA) Corrientes advirtió que podría iniciar medidas de fuerza en el transporte urbano de pasajeros a partir del viernes si las empresas de prestación del servicio no cumplen con el pago de los salarios de septiembre.

Según un comunicado de la UTA difundido este martes y confirmado a El Litoral, las empresas notificaron ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia que abonarán el 50% del salario de septiembre y que el resto quedaría pendiente hasta contar con los recursos necesarios.

Ante esta situación, representantes del gremio de colectiveros mantuvieron una comunicación por Zoom con las autoridades de las empresas con el objetivo de buscar una solución. Durante ese encuentro los empresarios manifestaron que el viernes cancelarían el 50% restante de los haberes.

Sin embargo, la conducción de la UTA Corrientes decidió avanzar con una presentación ante la Secretaría de Trabajo para solicitar la constatación del incumplimiento del artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y la aplicación de la multa correspondiente.

Si no hay pago el jueves, habrá paro el viernes

El gremio otorgó como plazo máximo el jueves para que las empresas completen el pago de los salarios de septiembre. La decisión, según explicaron, busca mantener abierta la posibilidad de una solución y evitar la profundización del conflicto.

“En el caso de que el día jueves no se abone el saldo de los salarios adeudados, el día viernes se tomarán medidas de acción gremial a partir del día viernes a las 11 por tiempo indeterminado”, señala el comunicado firmado por José Luis Sabao, secretario general de UTA Corrientes.

De esta manera, el conflicto queda sujeto a lo que ocurra durante las próximas horas. Si el jueves no se completa el pago, la UTA anticipó que las medidas comenzarían el viernes a las 11 y se extenderían por tiempo indeterminado.

Como contexto, la situación salarial se produce semanas después del acuerdo paritario alcanzado entre la UTA y las cámaras empresarias del transporte del interior, que estableció una recomposición salarial del 10,5% retroactiva a septiembre y una suma fija de $60.000 para los trabajadores.