Corrientes: la Comuna colocó 45 mil metros de ripio para mejorar la transitabilidad

La Municipalidad de Corrientes alcanzó un acumulado de 45.000 metros de enripiado ejecutados en cerca de 50 barrios en lo que va de 2026.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, las cuadrillas realizan tareas de perfilado, nivelación y colocación de ripio sobre arterias no pavimentadas para optimizar la circulación vecinal en puntos estratégicos de la capital.

Despliegue operativo y tareas previas

Las intervenciones viales se ejecutan mediante un esquema de financiamiento asignado a la cartera de obras.

El plan incluye labores previas de perfilado de la traza vehicular para asegurar la adherencia, seguidas de la nivelación, acondicionamiento y vertido de ripio.

Las partidas presupuestarias específicas de la Secretaría de Obras Públicas permiten sostener intervenciones en distintos puntos de la ciudad de manera constante.

El programa de la gestión liderada por Claudio Polich busca garantizar la transitabilidad en la red no pavimentada y mejorar la calidad de vida en los barrios.

Sectores y barrios con mayor intervención

Entre las cerca de 50 barriadas atendidas durante el año 2026, las zonas con mayor metraje de ripio colocado son: