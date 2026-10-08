Lluvias en Corrientes: no hubo anegamientos en capital y continúa la limpieza

Las lluvias que comenzaron durante la mañana de este jueves no provocaron anegamientos en Corrientes capital. Mientras continúa la alerta meteorológica, la Municipalidad reforzó los trabajos preventivos en distintos sectores de la ciudad.

Según informó el subsecretario de Gestión Integral de Riesgos, José Pedro Ruíz, hasta las 9 cayeron 17 milímetros de agua. La lluvia comenzó alrededor de las 5.45 con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora.

Ruíz señaló que la ciudad pasó de alerta naranja a amarilla, aunque se mantiene el pronóstico de lluvias y tormentas durante todo el día. Incluso, se espera que el mal tiempo continúe hasta mañana.

Hasta el momento, no se reportaron calles o barrios anegados ni árboles caídos. Además, el transporte público funciona con normalidad, según el relevamiento municipal.

Trabajos preventivos en distintos sectores

Ante la continuidad de las lluvias, cuadrillas municipales recorren diferentes zonas y realizan tareas de limpieza en sumideros y bocas de tormenta. El objetivo es facilitar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos si se mantienen las precipitaciones.

Desde el municipio recomendaron no arrojar residuos en la calle y circular con precaución. También pidieron evitar salir de las casas cuando no sea necesario, especialmente durante los momentos de mayor intensidad.

Ante cualquier inconveniente, Ruiz recordó que está abierta la comunicación con la línea gratuita 147 de atención ciudadana.