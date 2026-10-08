Prevención por El Niño: el Municipio limpió ductos pluviales en 33 sectores estratégicos

La Municipalidad de Corrientes profundiza las labores preventivas en el sistema pluvial urbano de cara al fenómeno climático de El Niño.
A través del nuevo camión desobstructor adquirido por la gestión del intendente Claudio Polich, las cuadrillas municipales ya intervinieron en 33 puntos neurálgicos de la ciudad.
Los trabajos combinan hidrojetting y aspiración para liberar los conductos subterráneos de basura y sedimentos.
Operativo preventivo y despliegue del equipamiento
Las tareas buscan garantizar un escurrimiento ágil del agua de lluvia en toda la capital.
La unidad de desobstrucción operó en 33 esquinas y avenidas estratégicas de la capital, complementada por labores manuales de las cuadrillas en canales a cielo abierto.
Durante los procedimientos se retiraron grandes volúmenes de barro, sedimentos e intromisiones de alto nivel obstructivo como cubiertas de vehículos y recipientes de pintura.
En zonas de elevado flujo vehicular o comercial, los equipos trabajan en horario nocturno para evitar inconvenientes en el tránsito.
Avance de las tareas en avenidas y esquinas neurálgicas
El cronograma de intervención abarcó ductos y sumideros de alta conectividad.
Se ejecutaron limpiezas sobre las avenidas Raúl Alfonsín, Independencia, Maipú, 3 de Abril, Teniente Ibáñez, IV Centenario, JR Fernández y la Costanera General San Martín.
Las cuadrillas trabajaron en intersecciones de los barrios Camba Cuá, San Francisco, De la Cruz y zonas periféricas como las esquinas de Trento y El Trébol, Medrano y Cabrera, y Turín y Siracusa.
La Comuna mantendrá el cronograma diario de limpieza de sumideros, rejillas y ductos principales en diferentes sectores capitalinos.
Tecnología combinada para la desobstrucción
El equipamiento especial permite agilizar los tiempos operativos y recuperar el volumen de transporte de las cañerías.
El sistema Hidrojet lanza agua a alta presión para desprender e incrustaciones de basura adheridas a las paredes internas de los conductos.
El equipo Vactor dispone de una bomba de aspiración de alto vacío que retira e incauta inmediatamente los desechos líquidos y sólidos desprendidos.
La combinación de ambas tecnologías devuelve la capacidad original de escurrimiento al conducto subterráneo en minutos.