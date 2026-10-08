Prevención por El Niño: el Municipio limpió ductos pluviales en 33 sectores estratégicos

La Municipalidad de Corrientes profundiza las labores preventivas en el sistema pluvial urbano de cara al fenómeno climático de El Niño.

A través del nuevo camión desobstructor adquirido por la gestión del intendente Claudio Polich, las cuadrillas municipales ya intervinieron en 33 puntos neurálgicos de la ciudad.

Los trabajos combinan hidrojetting y aspiración para liberar los conductos subterráneos de basura y sedimentos.

Operativo preventivo y despliegue del equipamiento

Las tareas buscan garantizar un escurrimiento ágil del agua de lluvia en toda la capital.

La unidad de desobstrucción operó en 33 esquinas y avenidas estratégicas de la capital, complementada por labores manuales de las cuadrillas en canales a cielo abierto.

Durante los procedimientos se retiraron grandes volúmenes de barro, sedimentos e intromisiones de alto nivel obstructivo como cubiertas de vehículos y recipientes de pintura.

En zonas de elevado flujo vehicular o comercial, los equipos trabajan en horario nocturno para evitar inconvenientes en el tránsito.

Avance de las tareas en avenidas y esquinas neurálgicas

El cronograma de intervención abarcó ductos y sumideros de alta conectividad.

Se ejecutaron limpiezas sobre las avenidas Raúl Alfonsín, Independencia, Maipú, 3 de Abril, Teniente Ibáñez, IV Centenario, JR Fernández y la Costanera General San Martín.

Las cuadrillas trabajaron en intersecciones de los barrios Camba Cuá, San Francisco, De la Cruz y zonas periféricas como las esquinas de Trento y El Trébol, Medrano y Cabrera, y Turín y Siracusa.

La Comuna mantendrá el cronograma diario de limpieza de sumideros, rejillas y ductos principales en diferentes sectores capitalinos.

Tecnología combinada para la desobstrucción

El equipamiento especial permite agilizar los tiempos operativos y recuperar el volumen de transporte de las cañerías.

El sistema Hidrojet lanza agua a alta presión para desprender e incrustaciones de basura adheridas a las paredes internas de los conductos.

El equipo Vactor dispone de una bomba de aspiración de alto vacío que retira e incauta inmediatamente los desechos líquidos y sólidos desprendidos.

La combinación de ambas tecnologías devuelve la capacidad original de escurrimiento al conducto subterráneo en minutos.