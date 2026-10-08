Organizan una capacitación en primeros auxilios para personas que trabajan con niños

La Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) realizará este viernes una capacitación en primeros auxilios destinada principalmente a personas que trabajan y están al cuidado de niños y adolescentes. La jornada se desarrollará de 8.30 a 12.30 por Santa Fe 1133 y contará con una instancia teórica y práctica.

La propuesta surgió a partir del intercambio con trabajadores de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), tanto municipales como provinciales, quienes plantearon la necesidad de contar con herramientas para actuar ante distintas situaciones que pueden presentarse durante el cuidado de los niños, incluidos aquellos con necesidades especiales.

La capacitación estará a cargo del equipo de Maternidad e Infancia, dependiente de la Subsecretaría de Salud, la Mujer, Niños y Adolescentes del Ministerio de Salud de la Provincia. La secretaria general de la Upcn, Beatriz Tabossi está a cargo de la organización del encuentro.

¿Quién puede participar?

Si bien la propuesta está dirigida a afiliados y empleados del Estado en general, también se registraron personas interesadas que no pertenecen a ese ámbito. Se prevé la participación de entre 20 y 25 personas, debido a que la jornada incluye prácticas con muñecos para aprender y ejercitar las técnicas.

Por este motivo, la capacitación tendrá una duración de cuatro horas e incluirá un breve descanso.