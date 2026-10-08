Colectivos en Corrientes: amenazan con un paro indeterminado por salarios adeudados

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes advirtió que podría iniciar un paro por tiempo indeterminado en el transporte urbano de pasajeros si las empresas no completan el pago de los salarios de septiembre. La medida comenzaría este viernes a las 11, en caso de que no se deposite el monto pendiente.

José Luis Sabao, referente del gremio en Corrientes, confirmó a El Litoral que todavía resta abonar una parte de los haberes. “Hasta el momento no depositaron el 50% que falta del sueldo. Nosotros esperamos hasta mañana (hoy) al mediodía; si no aparece el depósito, se paran los servicios hasta que deposite”, señaló.

El conflicto se originó luego de que las empresas notificaran ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia que pagarían el 50% de los salarios de septiembre y dejarían el resto pendiente hasta contar con los recursos necesarios. La situación fue comunicada por la UTA el martes pasado.

Ante este escenario, el gremio estableció el viernes como plazo máximo para que las empresas completen el pago de los haberes adeudados. Según explicaron, la decisión busca dar margen para alcanzar una solución y evitar que el conflicto avance hacia una medida de fuerza.

Sobre el comunicado

En el comunicado firmado por Sabao, secretario general de la UTA Corrientes, advirtieron: “En el caso de que el día jueves no se abone el saldo de los salarios adeudados, el día viernes se tomarán medidas de acción gremial a partir del día viernes a las 11 por tiempo indeterminado”.

De esta manera, la continuidad del servicio de colectivos dependerá de que las empresas completen el pago dentro del plazo establecido. Si el saldo no se acredita, la UTA anticipó que iniciará medidas de fuerza desde el viernes a las 11, sin una fecha definida para su finalización.