Corrientes: instalarán bancos y mesas para personas con discapacidad en plazas y parques

El Concejo Deliberante de Corrientes aprobó este jueves una iniciativa para incorporar bancos y mesas inclusivos en plazas, parques, paseos y otros espacios públicos de la ciudad. La propuesta busca que las personas con discapacidad motriz puedan utilizar el mobiliario urbano con mayor autonomía y acceder a lugares de recreación y encuentro.

La medida contempla la instalación progresiva de estos elementos en puntos estratégicos del municipio, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y adaptar los espacios al concepto de diseño universal, que busca que puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas posible.

Cómo serán los mobiliarios

Entre las especificaciones, los bancos deberán contar con un espacio de entre 80 y 90 centímetros de ancho para permitir el ingreso de una silla de ruedas y asientos de al menos 50 centímetros de altura, para facilitar las transferencias laterales. Además, se deberá garantizar un pavimento continuo alrededor del mobiliario para permitir el acceso sin obstáculos.

En el caso de las mesas, deberán tener una altura de apoyo de entre 80 y 85 centímetros y un espacio libre inferior de entre 70 y 80 centímetros, de manera que puedan ser utilizadas por personas que se desplazan en silla de ruedas. Los materiales deberán ser antivandálicos y de bajo mantenimiento.

La iniciativa llevada adelante por la concejal Rocío Baez apunta a poner en valor los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante entornos más accesibles. Con su incorporación progresiva, se busca reducir las barreras que impiden a las personas con discapacidad motriz utilizar los bancos y las mesas convencionales y favorecer una participación más inclusiva en la vida urbana.