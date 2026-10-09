Tránsito en Corrientes: qué se exige para circular y cuánto cuesta la multa por no tener la RTO

Como respuesta a versiones erróneas en redes sociales, la Municipalidad de Corrientes recordó los requisitos para circular en vehículos por la ciudad y aclaró cómo se fiscaliza la Revisión Técnica Obligatoria (RTO/VTV). La infracción por no contar con la medida de seguridad vigente tiene un valor de $50.750.

Según se explicó, los conductores deben llevar el DNI y la Licencia Nacional de Conducir correspondiente a la categoría del vehículo, y ambos documentos deben tener el mismo domicilio actualizado. También es obligatorio contar con el comprobante del seguro automotor, que puede presentarse en formato físico o digital.

En cuanto a la identificación del vehículo, la cédula verde no tiene vencimiento, tanto si conduce el titular como una persona autorizada. En cambio, la cédula azul dejó de ser obligatoria, aunque las emitidas anteriormente conservan su validez.

Los vehículos también deben tener las patentes colocadas en los lugares correspondientes, limpias y visibles, sin agregados ni modificaciones. Entre los elementos de seguridad exigidos figuran el matafuego con carga y balizas portátiles triangulares.

Qué pasa si falta la RTO

La Municipalidad aclaró que la Revisión Técnica Obligatoria es exigible para los vehículos con más de tres años de antigüedad, independientemente del kilometraje. Es por esto que los conductores deben llevar el certificado emitido por un taller habilitado, mientras que la oblea en el parabrisas no es obligatoria.

Del mismo modo, el municipio precisó que las cámaras de fotomultas registran una sola infracción mensual por falta de RTO. Esa limitación corresponde únicamente a los controles automatizados: en los operativos presenciales pueden labrarse infracciones cada vez que se detecte el incumplimiento, incluso dentro del mismo mes.

Cómo consultar multas y regularizar la documentación

Las infracciones pendientes pueden consultarse a través de Munibot, al número 3794-341768, con la opción 6. El trámite virtual ante el Tribunal de Faltas no tiene costo, al igual que las gestiones en el Centro de Emisión de Licencias (CEL). En cambio, sí se paga de forma presencial en la sede ubicada en avenida Artigas 1131.



